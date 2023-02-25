大陸微信公眾號「國家醫保局」25日消息，近日一些地方推進職工醫保門診共濟保障機制改革，引發部分群眾關注。部分群眾對改革後職工醫保個人帳戶畫入減少有疑問，對改革後看病就醫便利性有顧慮。針對此次改革中社會普遍關心的問題，大陸國家醫療保障局說明各地推進改革落實情況。目前，大陸全國已有99％的統籌地區開展了普通門診統籌。

醫保局稱，2022年普通門診統籌減輕職工就醫負擔1086億元（人民幣，下同）。2023年以來，大陸定點醫療機構已實現普通門診統籌結算4.41億人次，日均結算超過780萬人次，完成結算金額462.4億元。通過（待遇置換、資金平移」，改革的效果逐步顯現。

當然，由於各統籌地區經濟社會發展不平衡，推進改革也存在不平衡，有的地方改革紅利還沒有充分釋放。對此，將指導各地持續優化完善配套措施，確保實現預期目標。

醫保局指出，一是將更多定點零售藥店納入門診報銷範圍。有群眾反映，改革後雖然普通門診費用能報銷，但對於習慣在藥店購藥的患者來說，購藥報銷不方便。對此，醫保局近期印發《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》（《通知》）明確，參保人憑定點醫藥機構處方在定點零售藥店購買醫保目錄內藥品，可由統籌基金按規定報銷。《通知》還要求各地加大力度，實現定點醫療機構電子處方順暢流轉到定點零售藥店，方便投保人憑處方開藥。

2023年以來，大陸已有2962萬人次在定點零售藥店實現結算，結算金額14.34億元，職工參保人在藥店次均報銷48.41元。

二是推動基層醫療機構配備更多藥品。有群眾擔心，基層醫療機構的藥品配備不足，無法在一、二級醫療機構買到自己需要的藥品。對此，醫保局將加強部門協同，聯合有關部門不斷完善政策，支持基層醫療服務體系的建設，優化醫療資源配置，完善家庭醫生簽約服務，督促基層醫療機構加強藥品配備等，努力讓群眾就近享受醫療服務。

三是提供更加優質的醫保便民服務。有群眾呼籲，希望進一步提升醫保便民化服務，讓群眾辦事「少跑腿」。對此，醫保局積極推進「互聯網＋醫保」服務，推動醫保電子憑證就醫購藥全流程應用、擴大醫保移動支付接入範圍，讓參保人通過手機就能完成掛號就診、醫保結算、參保資訊查詢、異地就醫備案等相關服務。

民眾有所呼，醫保有所應。大陸國家醫保局將繼續指導各地醫保部門持續落實改革部署，認真傾聽民眾呼聲，定期評估改革落地情況，根據本地經濟社會發展水準和群眾就醫需求，研究優化門診報銷比例、「起付線」和「封頂線」等政策，不斷細化配套措施，優化管理服務，提高保障水準，努力提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。