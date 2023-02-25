洗菜擔綱新歌MV女主角詮釋自我療傷。（洗菜提供）

在《全明星運動會》第二季表現亮眼、跨足節目及校園主持的洗菜（王宇君）近日於Instagram無預警釋出短短15秒的個人創作單曲〈碎的〉MV片段，不到幾天便湧入超過17萬人次觀看，畫面中以悲傷陰鬱的淡藍色調及乘載許多故事的溫柔聲線，展現有別於以往陽光搞笑的形象。

洗菜《全明星運動會2》畢業後，洗菜自然真實的形象、屢獲佳績的運動表現，人氣水漲船高，在去年底更巡迴主持超過10場的校園活動，期間也曾驚喜獻聲表演自創曲。她坦言其實本身對唱歌一直都有濃厚興趣，今年也給自己身份轉型的目標，希望能從「籃球女孩」變成「球打不錯唱歌也滿好聽的女生」，讓更多人從歌唱創作認識自己。

洗菜首支單曲〈碎的〉描述經歷每段感情後，瀕臨破碎的每一顆心靈，洗菜特別將歌曲長度設定為5分20秒，呼應最後一句歌詞「一定要記得，當時那個最好的我呢，已留給那個最好的你了」保留對感情最後的溫柔。

洗菜說特別感謝好友兼製作人林言奕，一句「等妳準備好，隨時可以幫妳完成」讓她收起了踟躕，於今年初正式攜手林言奕、姚逸軒一同作曲，並整整花兩周的時間自己填詞，希望激盪起大家心中的漣漪，同時也在MV中首次擔綱女主角，拍攝不同階段曾經孤獨的自己，如何帶著悲傷的力量重新拼回自由。

她最後感性直言在單曲製作及MV拍攝的過程中，真切感受到團隊的幫助讓她徹底從「碎的」完整了、也完成了夢想，期許未來自己能持續突破與努力，為這個世界帶來更多驚喜與感動。洗菜的〈碎的〉完整單曲已在Spotify、KKBOX、Apple Music等平台上架，MV已在YouTube上線。