為了改善長年犯罪以及暴力問題，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）去年初宣布動用軍隊向幫派集團宣戰，迄今已經逮補6萬多人，為了容納這些罪犯，薩爾瓦多的一座超級監獄已經開始運作，並接收了2000名幫派成員入獄，但他們發現裡面的床位不足而且沒有床墊。這座監獄設計可容納4萬名幫派成員，撒爾瓦多安全部長警告犯人們他們「永遠不會從這裡走出去」，這座高科技監獄的建設是布格磊對犯罪宣戰的一部分，本次總統釋出並提供給《路透社》的照片還出現了熟悉的T65K1步槍，或許爲邦交時期所購置。

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

據《英國每日郵報》（Daily Mail）24日報導，自布格磊總統數月前宣佈進入緊急狀態後，薩爾瓦多政府已經逮捕了大約63000名幫派份子，布格磊在推特（Twitter ）上寫道：「在黎明時分，我們通過一次行動將首批2000名1幫派成員轉移到恐怖主義監禁中心（CECOT）」，他聲稱這是美洲最大的大型監獄。

布格磊還表示：「這將是他們的新家，他們將在這裡生活數十年，混合在一起，無法對人民造成更多傷害。」

布格磊在推特上發布了一段影片，顯示著光著腳、全身紋滿刺青的犯人們，只穿著白色短褲，彎腰站著，手放在剃光頭後面。他們緊密地疊在一起，在武裝警衛的監視下著，他們被分成一組一組帶往他們的牢房。

2023 年2月24日， 2000 名幫派成員被轉移到恐怖主義監禁中心（CECOT），幫派成員即將被帶往牢房。（路透社）

司法和安全部長維亞托羅（Gustavo Villatoro）表示：「我們正在消滅這個社會的毒瘤，」「要知道你們永遠不會從CECOT走出來，你們要為你們的所作所為付出代價…懦弱的恐怖分子。」

自布格磊去年3月宣佈對幫派「宣戰」後，特科盧卡（Tecoluca）監獄應運而生。由鋼筋混凝土建成，共有8棟建築主體。根據公共工程部長羅德里格斯（Romeo Rodriguez）的說法，每棟建築物都有32個約100平方米（1075平方英尺）的牢房，可以容納「100人以上」。然而，每個牢房只有2個水槽和2個馬桶。

每100名囚犯只有80張床鋪，人權團體和觀察家批評這座監獄建築違反監禁標準。當監獄揭幕時，監獄長向記者透露：「牢房內沒有床墊。」 監獄配備了餐廳、健身房和乒乓球桌，但這些設施僅供監獄警衛使用。囚犯只有在進行法庭視訊時或被關入無窗無光的孤立牢房受罰時才能離開牢房