許多人喜歡去好市多採購，一名女網友近日興奮表示，終於搶購到好市多賣的「漢堡麵包」，一包15個，平均單價不到6元，讓她大讚CP值很高，不過貼文一出，卻有其他會員頻頻建議她買有濃郁香氣的「布里歐」漢堡包，甚至也可以選擇去別的大賣場買單個包裝的漢堡包，不怕沒吃完放到發霉。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，她覺得好市多販售的漢堡麵包CP值真的很高，一袋85元共有15個，平均一個5.67元，直說「難怪不好買到」，而日前她去採購時還發現疑似有早餐店業者掃貨，嚇得她趕緊放一袋到購物車內。

一名女網友日前去好市多時，發現有疑似早餐店業者在掃貨漢堡麵包。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

然而，貼文曝光後，有不少網友認為其實這款漢堡包真的鮮少缺貨，「這種沒缺貨過」、「每次去架上都好多，然後隔天到期」，還有內行網友推薦，可以嘗試有奶油香氣的「布里歐」漢堡麵包，認為其口感更佳，烤箱加熱後更是香氣撲鼻，「表面噴濕再回烤，像剛出爐一樣」、「冷凍直接氣炸145度五分鐘，麵包體不會乾」。

而除了好市多有賣漢堡麵包外，其他網友也紛紛推薦可到全聯、家樂福、大潤發採購，「全聯一顆6元，更好保存」、「全聯便宜還單賣」、「除非人口很多或冰箱夠大，不然保存不易，我在家樂福買的是6個的包裝」、「大潤發也有賣」。