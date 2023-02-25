全台最高櫻花樹下「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，25日在福壽山千櫻園浪漫登場。（和平區公所提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高櫻花樹下「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，25日在福壽山千櫻園浪漫登場。（和平區公所提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高櫻花樹下「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，25日在福壽山千櫻園浪漫登場。（和平區公所提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高櫻花樹下「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，25日在福壽山千櫻園浪漫登場。（和平區公所提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高櫻花樹下「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，25日在福壽山千櫻園浪漫登場，150位民眾不辭千里上山體驗封茶及品茗梨山好茶，櫻花、茶席及音律之美融為一體，令人彷彿置身世外仙境。和平區公所指出，今年首次辦理大受好評，明年將擴大舉辦，邀請更多有興趣民眾共襄盛舉。

福壽山千櫻園6000株櫻花怒放，228假期首日湧入大批遊客賞櫻，和平區公所今於千櫻園首次舉辦「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，150個名額瞬間秒殺，活動現場，也吸引許多遊客駐足，意外感受櫻花樹下的浪漫的品茗樂趣。

在櫻花紛飛的午刻時光，特別規畫「封茶藏富」、「品茗茶會」兩大祝福主題；「品茗茶會」特別邀請6位梨山在地茶農，分別對應「愛情、幸福、安康、平安、福慧、開運」6種主題，讓坐在櫻花樹下品茗的民眾，感受到滿滿的祝福。

「封茶藏富」則與來賓共同寫下對未來的期許或祝福，封存2兩梨山茶，等待開封時機成熟，再與三五好友或親人共同品嘗幸福茶湯。

和平區長吳萬福表示，此次活動將櫻花之美、茶席之美和音律之美融為一體，令人彷彿置身世外仙境，最重要的是，茶席所使用的茶葉都是來自梨山在地茶農且擁有產地認證標章的好茶，5月春茶即將到來，歡迎大家多多品嘗梨山好茶。和平區公所指出，今年品茗茶會大獲好評，明年將擴大舉辦，讓更多民眾能共襄盛舉，享受在櫻花樹下不一樣的浪漫體驗。

和平區公所課長吳以山呼籲，擁有和平區公所獲經濟部智慧財產局准許註冊「梨山茶產地認證標章」，茶農需向區公所登記取得「梨山茶產地認證標章」才是真正的梨山茶，以避免魚目混珠，保障消費者權益。

去年冬茶獲梨山產地認證標章共有12家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園（共有3品牌）、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業、老二茶舖。