之前證實患上睪丸癌哈勒 已經康復（圖片來源︰達志影像）

本賽季德甲爭標形勢十分緊湊，排名前三的球隊拜仁慕尼黑（第一位、球差+40）、多特蒙德 （第二位、球差+17）和柏林聯（第三位、球差11）積分同樣為43分。

多特蒙德在歇冬後氣勢凌人，聯賽6連勝。本場遇上德甲近況非常之差的霍芬海姆，球隊自然力求7連勝。加上拜仁慕尼黑將在周日遇上柏林聯，多特蒙德只要勝出，可以暫時升上榜首。本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可選大小[總分]大2.5。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 霍芬海姆][02/25 (六) 22:30] [編號 647]

多特蒙德在歇冬後表現反彈，目前為止各項賽事已經10連勝不曾一敗，當中包括聯賽6連勝。起初美國小將雷納 Giovanni Reyna 成為奇兵，在這段聯賽6連勝當中就有3場比賽有進球，表現令人讚賞。另外季前被證實患上睪丸癌的前鋒 塞巴斯坦·哈勒 Sébastien Haller，在康復後已取得進球，令球隊士氣大振。德國國腳翼鋒 布蘭特 Julian Brandt 就成為新一波的進攻主力，連續近3場聯賽進球，並且以7球成為球隊在聯賽的首席射手。

霍芬海姆本賽季成績大倒退，聯賽21戰19分排15，只因球差比波鴻較好(-11對-27) 才未跌進降級區。球隊在2023年在聯賽和德國盃都未曾有任何勝仗，成績是7戰1平6敗。事實上該隊上一次在聯賽勝出已經是去年10月中，而且是擊敗榜末的 沙爾克04，之後聯賽11場不勝，成績是2平9敗。

多特蒙德氣勢凌人，相反霍芬海姆暮氣沉沉，本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可選大小[總分]大2.5。

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法國前鋒 恩昆庫本賽季已為RB萊比錫攻進了12球 （圖片來源︰達志影像）

RB萊比錫在2023年8戰只曾1敗，周中歐聯更賽和英超勁旅曼城1:1。本周主場對成績相近的法蘭克福，首選不讓分/雙勝-和局或RB萊比錫勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

【足球-德甲】[法蘭克福 @ RB萊比錫][02/25 (六)22:30] [編號 649]

RB萊比錫聯賽21戰39分排第五位，落後前3名球隊拜仁慕尼黑、多特蒙德和柏林聯4分，爭標仍未絕望。球隊在2023年表現出色，各項賽事8戰4勝3平1敗，不敗率達87.5%。球隊打平的3場比賽，分別是對上曼城、拜仁慕尼黑和科隆，唯一的敗仗則是對著柏林聯，可見對勁旅也有力一戰。其中法國國腳 恩昆庫 Christopher Nkunku 表現最好，目前已攻進了12球，是球隊首席射手。

法蘭克福21戰38分排第六位，僅落後RB萊比錫1分。球隊2023年各項賽事比賽了9場，成績5勝2平2敗，不敗率有77.7%。不過需要同事參加歐冠的比賽成績似有回落，最近3場1勝2敗。

RB萊比錫和法蘭克福聯賽排名、不敗率相近（87.5%對77.7%），但近況RB萊比錫比法蘭克福優勝，本場首選不讓分/雙勝- 和局或RB萊比錫勝。如果進取一點，也可考慮「和」又或大小[總分]大2.5。

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