台中市霧峰區號稱「菇蕈的故鄉」，但菇農們進行太空包高溫蒸氣殺菌作業時，都必須燒重油，引發空氣汙染問題，甚至有人因此遭到環保取締，為解決此問題，地方提出改燃燒天然氣的殺菌法，但菇農無法達成共識，市議員張芬郁等人邀集相關單位協助，盼改善鍋爐引發空汙排放的問題。

台中市府強調，霧峰區農會近日將調查菇農改換天然氣的需求，未來並將督促欣林公司評估布設天然氣管線，以降低空氣污染、同時達到產業創新為方向。

霧峰區菇蕈種植面積約有14公頃，每年產值超過130億元，張芬郁表示，因當地沒有布設天然瓦斯管線，農民只能以燃燒重油的方式進行太空包高溫蒸氣殺菌，為響應環保概念，去年就曾帶著四德路以南7個里、約200多名菇農及居民拜訪欣林公司，盼能鋪設天然瓦斯管線。因成本考量，菇農們對於「由油改氣」的蒸氣殺菌方式也有不同意見，張芬郁與立委林靜儀特別舉辦協調會，了解菇農需求，林靜儀強調，站在協助產業進級、改善空汙的立場，「由油改氣」是值得推動的政策，將尋求行政部分等協助。

台中市府經發局指出，經與欣林瓦斯公司、農會及經濟部能源局等單位協調，將由農會調查菇農改換天然氣意願，並將向中央爭取經費補助，也要求欣林公司評估相關費用。農業局則強調，天然氣取代重油有助於空汙改善，若未來菇農改用天然氣方式，農糧署也允諾將以專案輔導方式協助轉換鍋爐設備，將協助菇農申請。