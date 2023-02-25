PS5玩家期待已久的PS VR2終於在本周正式推出，此次就率先體驗全新的PS VR2跟上一代的分別，以及遊玩體驗的升級。過去PS VR最引人垢病的，莫過於多條線的連結、重量的問題，以及戴上頭戴式裝置後，沒有上掀式的設計，因此Sony也聆聽消費者的意見，PS VR2不僅採單一線路連結，較上代輕量化的設計，更加入了透視模式的按鈕。而此次就以首波支援PS VR2的《地平線山之呼喚》及《惡靈古堡 村莊》來進行實測，分享記者個人體驗心得。

在《地平線山之呼喚》的VR版中，玩家可實際操作拿弓、從背後抽箭，跟第一視角的射擊體驗，臨場感十足。（石智中攝）

在《地平線山之呼喚》的VR版中，玩家可實際操作拿弓、從背後抽箭，跟第一視角的射擊體驗，臨場感十足。（翻攝遊戲畫面）

此次以《地平線山之呼喚》來體驗全新的PS VR2，戴上頭戴式裝置後，即能看到這款3A大作所帶來360度壯闊的景觀，手指還能做出不同變化相當有趣。（石智中攝）

此次以《地平線山之呼喚》來體驗全新的PS VR2，戴上頭戴式裝置後，即能看到這款3A大作所帶來360度壯闊的景觀，手指還能做出不同變化相當有趣。（翻攝遊戲畫面）

Sony自家遊戲《地平線山之呼喚》的VR版本，可以說是給了玩家非常沉浸式的遊玩體驗，因為遊戲中需要攀山涉水，所以大部分時候都像真的成為了攀岩高手一樣，能夠跟著手部的動作來完成攀爬，同時還有射箭的體驗，需要玩家從背後抽弓與箭、拉弓，再以第一視角來進行射擊，而且遊戲中還有像拿起樂器來玩耍，又或是撿起食物來吃的小細節，更重要的是，因著VR的360度全景觀，更能享受3A大作裡的壯闊景觀，當在高處往下看時，就算沒有懼高症的玩家相信都會有著腳一軟的感覺，可是能充分體驗沉浸式的大景遊戲。

《惡靈古堡 村莊》不僅僅新增了VR模式，更加入了靶場、VR挑戰等模式，在使用槍具時還有擬真的抽槍、裝卸彈匣、上膛及射擊的體驗。（翻攝遊戲畫面）

首波支援PS VR2的遊戲當然少不了充滿刺激感的《惡靈古堡 村莊》，在VR的世界裡、配上戴上耳機後感受360度的聲效，增加恐怖感以外，更有親身在與喪屍搏鬥的感覺。（翻攝遊戲畫面）

《惡靈古堡 村莊》雖然上市很久，但PS VR2怎麼能少了這種充滿刺激、恐怖氛圍的遊戲，而且此次推出的VR版本更加入了如靶場、VR挑戰等模式，而且當使用道具時都要實際操作，像使用槍具時就要擬真的抽槍、裝卸彈匣、上膛，才能進行射擊，喜歡FPS遊戲的玩家相信會非常喜歡。另外也因著VR的模式，搭配360度的音效體驗，玩家不僅更能聽聲定位，還能因為聽到腳步聲等而增加緊張感，當喪屍撲過來時也更有臨場感，的確是非常不錯的體驗。

在使用全新的PS VR2時，玩家需要先設定遊戲空間，透過頭戴式裝置來掃描環境、以建立出安全遊玩的空間，同時也支援眼球追蹤功能。（石智中攝）

整體來說PS VR2的遊玩體驗讓玩家相當滿足，特別是多項超擬真的攀岩、射擊體驗，都是日常生活中沒辦法體會的，但建議會3D暈的玩家遊玩時間絕對不要太久，因為當視角轉換太快、太多次時，的確會有3D暈或想嘔吐的感覺，而且頭戴式裝置雖然已輕量化，但仍有一定重量，所以遊玩一段時間就需要休息，不過整體的體驗來說，的確比上一代更佳，需要用到的實際空間也沒有想像的大，喜歡超沉浸式臨場感體驗的玩家千萬不要錯過。