隨著疫情解封，民眾生活漸漸步入正軌，不少單身者都希望找到心儀的另一半，或是戀情能開花結果，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，4生肖今年紅鸞星動，可把握最強婚運月份談終身大事。

▍TOP 4：生肖狗，喜事臨門

生肖狗今年受到流年卯、戌六合的眷顧，單身者容易遇到浪漫且穩定的戀情，特別提醒，農曆2月、4月遇到的對象可以好好把握，對方會是你的命定情人，你們一見如故，對未來都很有想法、有共識，雙方一拍即合，甚至迫不及待想將對方帶到家裡，讓父母認識，閃婚氣勢如虹。有伴侶的生肖狗，雙方的感情更加穩定，彼此都準備好攜手步入人生下一階段，夏天會是你們領證完婚的大好時機，可以趁著上半年把對方定下來。

農曆2月、4月、5月、10月、11月，桃花姻緣運勢最旺。

▍TOP 3：生肖馬，天喜桃花

生肖馬今年受到「天喜」桃花星強力加持，單身者桃花朵朵開，身邊也有許多追求者出現，甚至同時會有多人告白或與你曖昧，異性一字排開任你挑選，建議你要敞開心房，擺脫過去的被動、害羞，千萬別讓這波脫單機會溜走，在癸卯兔年遇到的對象，很大機率就是你的正緣桃花。有伴侶者，這是個適合結婚、懷孕生子的一年，任何喜事都適合在今年行動或籌備，不排除能在上半年就敲定婚事，年尾完婚。

農曆4月、6月、8月、10月，桃花姻緣運勢最旺。

▍TOP 2：生肖猴，月德臨照

今年的生肖猴特別渴望婚姻，想被人呵護、想擁有一個屬於自己的家庭，月老公公也不會虧待你，新的一年，你遇到理想型的機會特別高，對方極度符合你的擇偶條件，可靠體貼、事事報備、把你放心中第一位，讓你安全感十足。另外月德加持，對方會是個很有社經地位的人，若有遇到這樣的好對象，你一定要珍惜把握，好好磨合，包容彼此、體貼對方，只要順利找到最適合彼此的相處模式，有望在今年就迅速閃婚。

農曆4月、11月、12月，桃花姻緣運勢最旺。

▍TOP 1：生肖鼠，紅鸞星動

生肖鼠今年紅鸞星動，感情方面大有進展，單身者的異性緣大旺，特別有機會遇到一個看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後3個月便有閃婚共識，兩人一拍即合。交往中的人，你們的感情穩定，特別適合討論婚事，並在今年完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好運。已婚者則有機會添一個兔寶寶、龍寶寶，無論是想生二胎或是第一胎都很適合。2023是你的真愛來敲門之年，別錯過這個喜上眉梢的好年。

農曆3月、6月、10月、12月，桃花姻緣運勢最旺。