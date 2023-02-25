天氣冷颼颼，不少民眾會選擇泡湯來溫暖身體，不過可千萬要慎選合格商家。根據《日本時報》報導，位於日本福岡縣一間擁有百年歷史的溫泉旅館，近3年來，每年只換2次水，被檢測出退伍軍人菌含量超標3700倍。目前當地政府正在研擬是否開罰。

據衛福部疾管署網站資料指出，感染退伍軍人菌會引發「退伍軍人病」及「龐提亞克熱」，前者會引起肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15%，若患者有免疫功能障礙，則死亡率更高。後者則不會引起肺炎或死亡。

發生問題的福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉 大丸別莊」，創立於1865年，據稱過去曾經接待過昭和天皇。根據當地條例規定，溫泉應每週至少換水一次，且水中餘氯濃度必須保持在每公升0.4毫克以上。

部分客人在使用過館內溫泉後生病，福岡縣政府前往查驗，才使旅館細菌超標一事曝光。

縣政府表示，他們在去年8月檢查了旅館內的大浴池，發現其中退伍軍人菌含量水平是規定的兩倍。當時旅館堅稱自己有換水並用氯消毒。10月時，旅館也向縣政府遞交自行檢驗的報告，顯示細菌含量已低於標準值。

但縣政府11月前往勘查時，卻發現水中退伍軍人菌超標達3700倍。旅館坦承之前提交的報告作假，而且自2019年以來，每年只有在兩個非營業日換水，也沒有在水中添加氯。

旅館違規的消息傳出後，一位當地居民表示：「真是太扯了，就連我家（浴池的水）都是每天更換。」

事後旅館在官網上張貼了道歉啟事，並表示經過改善後，衛生已經無虞，在12月已恢復營運。不過由於旅館違反了《公共浴室法》，目前縣政府正在研擬是否要開罰。