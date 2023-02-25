桃園市龍潭區戀戀魯冰花活動吸引許多遊客上山賞花，桃園市長張善政今赴三和展區表示，今年種植面積達9公頃，未來會擴大辦理規模，推廣在地農村特色。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政分享親手製作的小農沙拉。（蔡明亘攝）

桃園市戀戀魯冰花活動在龍潭舉辦至2月28日。（蔡明亘攝）

桃園市龍潭區戀戀魯冰花活動登場後，吸引大批遊客上山賞花，桃園市長張善政今到三和展區，體驗小農沙拉DIY。他表示，今年魯冰花種植面積逾9公頃，除賞花外，大北坑及三和社區也是金牌農村，有豐富客家文化與美食，連假期間值得一遊，且明後2天還有里山DJ音樂季，結合山林場域，播放療癒音樂陪伴遊客賞花。

張善政表示，龍潭是最早種植魯冰花的地區，也因鍾肇政的小說及後來改編的電影受民眾歡迎，帶領大眾認識客庄內有這種小而美的花卉。他在活動現場以雞蛋和草莓等在地食材親手製作沙拉，還端到台下請貴賓和民眾們品嚐，並表示他曾在龍科工作多年，遠眺三和社區景色優美，過去也常到此用餐，勾起不少回憶。

張善政說，三和社區也是金牌農村社區，養錦鯉技術聞名全台，因此除了賞花還能體驗農村風貌與客家美食，未來會擴大戀戀魯冰花活動規模，逐年推廣龍潭農村特色。

客家局長林昭賢提到，三和的居民生活不破壞生態，實踐里山精神，豐富生態圈除茶樹、魯冰花和蔬果外，還有苦茶林與鹿角蕨等野生植物。近年在地青年更組成三和青創基地，串聯客家人文、地產及地景等資源，由在地小農提供新鮮食材與特色餐飲，為三和里山增添觀光魅力。

林昭賢說，2月26至27日將舉辦里山DJ音樂季，結合客庄山林場域，營造療癒音樂氛圍，另還有里山儀式感體驗、里山農市集、客家童玩趣等活動，並提供客家酸柑茶、多肉植物、養鋰魚及咖啡烘焙等農事體驗，適合一家大小同樂。