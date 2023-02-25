震驚社會的台南學甲88槍擊案，警方在案發後迅速查出槍手孔祥、幕後主嫌「紅龜」洪政軍已潛逃出境，警方1月中旬將兩嫌資料透過刑事局兩岸科通報對岸公安後，公安馬上在1月16日在泉州將兩嫌逮捕到案，並在今天交由我方從廈門押返回台，警政署長黃明昭特別對大陸公安全力協助表達由衷的謝意。

兩岸共打在蔡政府上任後因政治因素幾近停擺，近年都是靠兩岸警方長年建立下來的情誼，與警察對警察工作的默契，才能把潛逃到大陸的要犯押回。但據了解，大陸公安接獲我方請求，還是會評估案情與嫌犯的重大危害程度，做出相關回應，並非都照單全收，兩岸警方合作變得可做不可說。

最近6年來，兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，較馬政府時期銳減不少，其中，查獲詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件2件17人，另遣返潛逃大陸刑事犯與刑事嫌疑犯56人，協助陸方遣返陸嫌共5人。

尤其2021年11月震驚社會的新店咖啡商槍擊命案，黃姓嫌犯潛逃至大陸後，刑事局立即提供情資給大陸公安，順利在短時間內在廈門將黃嫌緝獲並協助遣返回台，但當時公安曾要求我方低調處理，以免失去日後再合作機會。

刑事局今日上午派5名官警至廈門接押兩嫌回台，警政署長黃明昭表示，我方由衷感謝大陸公安的全力協助，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念，他代表警政署向大陸公安表達由衷謝意。

刑事局表示，打擊違法犯罪是兩岸警方的共同職責，保障人民生命財產安全更是兩岸警方的共同使命，未來在過去建立的良好基礎上，會與大陸警方持續合作，致力打擊犯罪，保障兩岸人民生命財產安全。