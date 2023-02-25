今（25）日開始民眾迎接為期4天的228連假，新北市永和分局警方昨晚間擴大執行臨檢勤務，維護治安不放鬆，針對轄區治安熱點及特種場所，如KTV、汽車旅館、PUB、網咖等進行掃蕩，總計查獲通緝5件5人，毒品1件1人。

永和分局長李崇偉表示，新北治安不容挑釁，鑑於毒品危害國人甚鉅，警方嚴格執法「掃黑、打詐、反毒」，全力「清源」掃蕩犯罪根源，針對轄區特定行業擴大臨檢，杜絕不法行為；同時，為有效防制街頭暴力、酒後駕車、飆車競駛等歪風，警方將持續以優勢警力，呼籲全體民眾一同合作，提供情資，維護地區安居、安全與安康的「3安」優良生活環境。

永和分局表示，鑑於疫情趨緩，民眾外出活動漸趨活絡，警方特別在228連假前夕，針對轄內可能違反槍砲、毒品、賭博、群鬥等相關場所出入路段，及周邊道路人潮聚集場所實施臨檢，對於任何挑釁公權力的行為將依法嚴加究辦，展現新北警捍衛治安的決心。