228連假首日，桃園市石門水庫受天氣寒冷飄雨，且花季已過影響，未湧入大量遊客，首日未啟動車輛總量管制措施。圖為坪林管制站出口今下午4時車流。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

石門水庫去年改用車牌辨識停車系統後衍生許多爭議，今年農曆初一因疫情趨緩且梅花盛開，一度湧入2000輛車，造成附近道路嚴重堵塞，為避免往後連假重蹈覆轍，經濟部水利署北區水資源局25日起試行總量管制措施並加強動線指引，若園內達900輛車，將採只出不進管制。

北水局副局長郭耀程指出，連假首日受天氣寒冷飄雨影響，且櫻花期已至尾聲，截至下午4時，累計入園1398輛車、出園1243輛車，全日尖峰時段約有250輛車在園內，交通順暢未堵塞。

郭耀程說明，園內最多可容納約1100輛車，平時要達到900輛管制標準機率較低，目前為試行觀察期，未來會視情況滾動式檢討。鼓勵民眾將車輛停在園區外停車場再步行入場，盼營造低碳漫遊環境。

針對石門園區周邊交通壅塞改善問題，相關單位已於2月15日研商，郭耀程提到，除由北水局採取園內車輛管制並加強動線指引外，桃市府交通局將於園區周邊道路利用可變式資訊系統發布即時訊息，並就最易堵塞的台三乙及台四線交會路口車道予調整，同時增加該路口紅燈右轉號誌，以利區隔前往高原及龍潭與大溪交流道車輛，俾警方機動控制燈號讓例假日車流順暢。

郭耀程說，園區現行收費系統有抑制路過園區車輛功能，提醒遊客先繳費再離場，若仍忘記繳，也可在管制站以悠遊卡或一卡通繳費，另連假期間將由警方協助園內車輛疏導，並加派人力於管制站，協助遊客順利出園。