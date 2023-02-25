監委蔡崇義、范巽綠昨（24）日公布前民進黨主席林義雄家人的「林宅血案結案調查報告」，內容除了指出以警總為首的情治系統介入司法調查，還曝光時任警總副參謀長的陳友梅，接受黑道性招待，另外還有黑道能夠幫助選舉，都成為當局對黑道睜一隻眼、閉一隻眼的理由。

據蔡崇義、范巽綠的爬疏整理，雖然在林宅血案事發後，情治單位強調要「全面清查黑道份子」，然而從一份憲兵司令部1980年的「黑社會幕後首惡份子調查資料」可以發現，某「黑道首惡」多次舉辦宴會並提供警總副參謀長陳友梅性招待。

另警總檔案也把種種輕放「流氓」的理由記錄下來，其中包括為黨員助選、黑道對於選舉有幫助、甚至有黨員身分；此外，警總還有指使黑道，去砸毀黨外人士住宅的紀錄。如「林宅血案」發生後，《美麗島》北、高兩地的雜誌社服務處遭砸毀，黃信介與周平德住家也遭殃，據高雄市警局的調查，也與警總有關。

監院對於「林宅血案」，列了6大違失，警總主導的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等；並羅列5項續追事項，其中堪稱破案最後希望，是仍有1枚指紋尚未比對出相符者。蔡崇義、范巽綠認為，應以現代科技繼續追查。監院最終通過糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討。

而監院的調查報告也顯示，儘管刑事局、台北市警局在林宅血案發生後，成立「撥雲專案」小組，但警總在短時間就插手，隨著情治系統全面介入，要掌握案情的真相就越發困難。另蔡崇義還提到，林義雄家在案發前就被被警總監控，疑似凶嫌在血案發生後還從林家打電話到金琴西餐廳，說要找一個王某人，餐廳在廣播後隨即結束談話，顯然是完成任務的通報「訊號」。