戀愛與婚姻不同，有些男性結婚前個性溫柔，處處為另一半著想，但結婚後卻性格大變，不僅變得不貼心，甚至還很大男人主義。《靈匣網》近日分享5個結婚前後差很多的星座男，他們只適合當交往對象。

1、雙魚座

雙魚男感性又多情，非常注重外在形象，容易引起異性注意，在眾人面前會盡力表現完美一面，總讓異性誤會他們是真命天子，桃花運非常旺，不過雙魚男追求到心儀對象後，起初他們會認真投入感情，但久了又會覺得膩，最後把持不住自己，可能與初戀舊情復燃，或對新對象產生興趣，比較沒有責任感，而且不願意被婚姻束縛。

2、雙子座

雙子男個性圓滑，特別會討異性歡心，他們很會說甜言蜜語，容易追求到心儀對象，甚至讓對方認為，他們是值得依靠的人，不過雙子男沒有定性，想法變化很快，結婚前熱情就會逐漸消失，甚至對伴侶越來越冷淡，才發現發現他們的話只是表面功夫，雙子男或許總有一天會改變，但異性交往時還是要多注意。

3、水瓶座

水瓶男非常有才華，而且幽默感很高，總是有許多新奇想法，異性與他們相處時，常會覺得很有趣，甚至產生愛慕的情感，不過水瓶男很難定下心，他們的目標非常高，會想將伴侶改變成自己喜歡的模樣，有些甚至會騎驢找馬，試圖找到更適合自己的對象，結婚後水瓶男並不會在乎另一半的想法，自私的個性成為吵架導火線。

4、獅子座

獅子男戀愛時很聽話，遇到事情都想得很周到，讓異性覺得自己找到一生的依靠，但這些有可能是假象，他們只是為了討好而裝出來的，直到兩人論及婚嫁後，獅子男就會露出本性，處理事情比較霸道，有時甚至會不考慮另一半的感受，大男人主義讓伴侶難以接受，覺得自己就像獅子男的私人秘書，婚後關係越來越差。

5、牡羊座

牡羊男性格瀟灑，注重外在形象，給異性的第一印象非常好，所以桃花運非常旺，追求異性時他們很熱情，甚至懂得察言觀色，知道對方需要什麼，但兩人交往後，他們的態度可能會180度大轉變，兩人發生爭執時，他們甚至喜歡使用冷暴力，在長期沒有溝通的情況下，兩人的婚姻就越來越難經營，甚至還可能離婚。