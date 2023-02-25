曾擔任教育部長的考試院長黃榮村也受邀發表演講。(李侑珊攝)

台灣大學校友會文化基金會與比較教育協會今(25)日舉行首場2023高等教育改革論壇。台大前校長陳維昭表示，台灣高教最大問題是缺乏一貫政策，且教育主管變動頻繁，教育政策更容易受民粹影響，「政府結構性誤人子弟」，呼籲官方唯有投資教育，才是真正的前瞻計畫。

陳維昭以「一位前台大校長的感慨」為主題發表看法。他認為，台灣高教有4大危機，包含：缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標；多元入學背離社會公平正義；高教資源嚴重不足、質量失衡；國際競爭力衰退，且其中以缺乏穩定一貫的教育政策的問題最大。

陳維昭提到，在他擔任台大校長任內，教育部共換了7任部長，且高教藍圖等國政更是缺乏，導致教育主管總以個人想法作為教育政策。

陳維昭也說，台灣教育資源嚴重不足、質量失衡，每位大學生平均經費，台生每人小於（新台幣，下同）20萬，日本則位居100至200萬之間，歐美、香港多在200萬以上。

而近年世界大學排名趨勢方面，陳維昭也指出，台灣的大學只會愈來愈被邊緣化，如大陸等鄰近國家地區的大學，近年排名屢屢超前，在於如2005年時北京清華大學年經費僅約80億台幣，當年台大坐擁140億，但北京清華經費逐年上升，2021年已達1636億，台大卻未突破200億。

陳維昭更說，大陸發展高教不遺餘力，1990年先提出「211工程」，之後再提出「985計畫」、「雙一流」，高教政策逐步邁進從未停歇。南韓則不僅持續發展「BK21」計畫補助大學發展高教，也走出一套「韓國模式」，遇到經濟時便大量投資高等教育，反觀台灣則是缺乏打底的基礎計畫，想要往上突破，十分困難。

陳維昭直言，台灣高等教育變成重量不重質，大量人口獲得進入高教的機會但品質卻不佳，政府更是結構性地誤人子弟。

陳維昭建議，高等教育要務在於訂立未來發展目標，並建立可行的發展進程，亦包括之後如何維護、提升高等教育品質，還要持續投入資源維護高教健全發展，並提供大學更多彈性發揮特色。

曾擔任教育部長的考試院長黃榮村也受邀發表演講。他說，以前行政院、中研院、大學、教育部、國科會、經濟部之間分工整合，曾透過平台有效合作，現在則是日趨沒落，而為了提升國家總體學術及國家競爭力，應該恢復過去制度，一同討論並促成重要方案，解決迫切的高教問題。

黃榮村也說，大學校長會議過去的討論不少會成為高教藍圖發展方向，現在則流於形式，建議由政府舉辦全國高教發展會議，制訂高教藍圖，規畫高教發展的大戰略，讓一流大學有更大彈性，讓產業界多介入人才培育政策，藉由分工整合，將高教推向更高的高度。