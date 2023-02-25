前總統陳水扁近期透過粉專分享幾張用自己的照片搭配標語及魔幻色彩背景的「合成圖」，這些圖片風格特殊，引發討論。媒體人黃揚明認為，如果明年副總統賴清德當選總統，特赦陳水扁，陳水扁未來很可能會變成「太上總統」。

黃揚明今(25日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，總統蔡英文不支持特赦陳水扁，可是賴清德支持特赦。陳水扁就是感受到特赦在望，快要變成真正自由人，所以他非常雀躍。

黃揚明認為，如果明年賴清德當選總統，把阿扁特赦，他有可能不只指點江山，未來很可能變成「太上總統」。畢竟賴清德在台南，就是阿扁一手把他帶起來的。

黃揚明甚至指出，陳水扁的一些動態，越來越跟著上時代潮流，開始使用AI繪圖。他最近活躍的程度，都讓人不禁懷疑他的雀躍、喜悅，是來自蔡英文不讓他特赦的政權裡，過度到下一個可能特赦他的政權。

黃揚明覺得，陳水扁可能是看到藍軍混亂，包括民眾黨主席柯文哲要出馬參選，現在「非綠陣營」就是一個大分裂，因此，陳水扁認為，賴清德會當選總統。