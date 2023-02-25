香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害後被碎屍，前夫一家涉有重嫌，而警方先是逮捕前夫父母和哥哥，今（25日）下午也攔截到試圖搭船潛逃的鄺姓前夫，而落網細節也跟著曝光。

蔡天鳳前夫今在東涌碼頭被警方拘捕，據《香港01》報導，目擊者透露前夫穿著藍色上衣、揹著一個大包包，正在等候上船時，就被警方逮捕，而他曾試圖掙扎，但被至少5名警員按在地板上制服，最後被帶走扣留調查。

蔡天鳳21日失蹤後，24日被發現在大埔龍尾村一處被殺害，且屍首已殘缺不全，不僅殘肢被丟進鍋裡煲湯，部份屍塊也在前夫家的冰箱被找到，而頭顱、軀幹等部分至今仍未尋獲，殺人手法之兇殘，讓社會譁然。

而蔡天鳳被害，前夫一家嫌疑重大，他們的殺人動機竟疑是想謀奪其億元家產，對此，蔡天鳳好友豹太透露，蔡天鳳對前夫一家相當好，前夫多年來都不務正業，生活開銷幾乎都是蔡天鳳負責，但她始終不離不棄，沒想到現卻因錢財遭到殘忍殺害，讓豹太也忍不住直呼「好恐怖，全家都處心積慮」。