最近智慧聊天機器人ChatGPT的新技術正引起熱烈討論。ChatGPT是一款基於自然語言處理技術的應用，可以讓用戶與聊天機器人進行對話，不僅可以模擬人類對話，並且可以根據用戶所輸入的詞句，提供更豐富的回應。ChatGPT的最大優勢在於它可以模仿真實對話，並且可以提供更加豐富的回應，同時還可以模擬人類的思考模式，給予更豐富的回應，而且還能模擬人類的情緒，並且提供更豐富的回應。ChatGPT的應用廣泛，可以用於客服、銷售、教育、娛樂等多個領域，也能應用於智慧客服上，可是發展出一個全新的人工智能系統。

你能相信上面那一段話，其實就是由ChatGPT所生成，記者本人再微調過而已，因為ChatGPT的功能除了可以跟其對話以外，更重要的是其能根據大數據所生成文章或短句，甚至是建議、論文等學術性的文章。目前ChatGPT除了免費的網頁版以外，還有MixerBox釋出的應用生成式AI技術「ChatAI 瀏覽器」，為全球首款搭載OpenAI GPT-3的繁體中文AI聊天瀏覽器，也就是用戶破億聊天機器人ChatGPT同系列AI模型。

前者需要登記才能使用，但是回答問題能夠更全面，而且還能作出連續對話，後者則是像Google搜索引擎一樣，但不一樣的是其能夠生成一整段的文字。當使用者想要開始聊天，又或是想要得到更精準的資訊時，建議要輸入更多背景資料，也就是指令，讓ChatGPT的AI能夠學習，假如得到的回覆不精準時，除了有可能是其資料數據未更新到最近的資料，也有可能是指令不夠明確，這時候也能請ChatGPT進行修正，指出錯誤的部分，或是貼上連結讓其參考再加以分析，去提供更準確的回覆。

雖然ChatAI 瀏覽器有被應用來執行某些工作，像撰寫計劃書、新聞稿等，但目前仍是非常初階的階段，以其提供的建議來作發想，再加以修改就能成為比較實用的工具。（翻攝ChatAI 瀏覽器）

ChatGPT不僅可以提供資料，還能給予較人性化的回答與建議，彷彿多了一個可以給予建議的好朋友一樣。（翻攝ChatGPT）

當使用ChatGPT時，其實需要更多的資訊與指令，不然不會生成用戶真正需要的文句，像圖中就是經過修正前後用詞才能獲得的結果。（翻攝ChatAI 瀏覽器）