香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）因財產惹來殺身之禍，遭鄺姓前夫一家四口謀殺，甚至把她肢解、烹煮和丟在冰箱，十分殘忍，他們一家人先後落網。蔡天鳳殘肢被藏於大埔龍尾村一屋內冰箱，警方已將其運回化驗，更透露尋獲蔡天鳳遺體時，還有2鍋滿出來的湯裡面有大量碎肉，也被帶回送檢。

據《香港01》報導，名媛蔡天鳳被發現遭殺害肢解，警方馬不停蹄四處蒐證，在大埔龍尾村一間小屋裡，找到削肉機、電鋸和菜刀等分屍工具，還有冰放她雙腳殘肢的冰箱；警方形容，死者殘肢大腿肉已被削到見骨，小腿則保留完整，該冰箱是傳統的上下兩層。

另外警方透露在抵達後，還見到有2鍋煲好的湯，混有人體組織，多到快要滿出來，還能清楚看到有大量碎肉末，但他們不敢亂動，也立刻送去化驗，看看能否找出更多線索。

據悉，蔡天鳳會遭到鄺男一家人殺害，全因她想賣掉鄺男一家住的豪宅，曾和前公公發生爭執；而蔡天鳳和譚仔米線「太子爺」辦完婚禮卻尚未登記，若她不幸身亡，名下資產會由與前夫生下的一對兒女繼承，才會導致鄺姓一家人萌生殺機，釀成這場悲劇。