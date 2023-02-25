高雄年度盛事內門宋江陣今日於南海紫竹寺熱鬧登場，共26隊文武藝頭華麗集結，以最高規格古禮青刀巷迎賓，在市長陳其邁敲響大鑼中揭開序幕。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁於典禮中致贈百歲國寶何國昭藝師「功在宋江」賀匾，感謝其一生對宋江藝陣傳承的貢獻。(林雅惠攝)

高雄年度盛事內門宋江陣今日於南海紫竹寺熱鬧登場，共26隊文武藝頭華麗集結，以最高規格古禮青刀巷迎賓，在市長陳其邁敲響大鑼中揭開序幕，典禮中並致贈百歲國寶何國昭藝師「功在宋江」賀匾，感謝其一生對宋江藝陣傳承的貢獻，一連2周9天活動，歡迎大家來鬥陣看熱鬧、吃辦桌遊內門。

陳其邁表示，內門宋江文化盛行，團結保鄉陣守民安、凝聚社區意識，一代傳承一代，是台灣最重要的無形文化資產，尤其榮獲國家薪傳獎的國寶級何國昭大師，今年已經百歲，畢生致力傳承宋江文化，精神令人感佩。而內門總舖師辦桌文化聞名遐邇，一推出總是引發搶購熱潮，歡迎大家到內門看陣頭、吃辦桌，「我內門我驕傲」。

開幕儀式中，南海紫竹寺文武陣頭集結，用最高規格的古禮「青刀巷」列隊迎賓。珍貴的內門新興庄集聲社南管，與實踐大學時尚設計系合作時尚走秀，傳統武藝結合創新時尚演出，令人耳目一新。

內門的三大平埔宋江陣橫山宋江陣、茅埔宋江陣與石坑仙景宋江陣，緊接著輪番登場，帶著為平埔文化傳承的驕傲精彩演出，雄渾有力的武藝表演，展現扎實的真功夫，熱血沸騰、氣勢十足，令觀眾拍手叫好。

創意宋江大賽常勝軍國立臺南大學，則是舞刀弄劍、大展不凡身手，以融合傳統武陣及創意的吸睛表演，獲得全場大聲喝采。

睽違3年的全國創意宋江陣頭大賽強勢回歸，今年首度開放學校以外團體報名，計有8支隊伍報名參賽，來自各地英雄好漢鬥陣比賽，將送出超過200萬元總獎金，是一場眾所矚目的武林大賽，開幕儀式後隨即展開創意宋江陣頭大賽初賽，將於3月4日進行決賽。