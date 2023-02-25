誰都沒有想到身為英超豪門的切爾西，目前只排在聯賽中段班的位置，僅以31分的積分位居第10，除了傷兵人滿為患影響戰績外，切爾西總教練波特（Graham Potter）的執教功力也受人質疑，今（25）日所舉行的記者會中，波特透露自己收到了死亡威脅的郵件。

「就像我所得到的支持一樣，我也收到了一些不是太好的訊息，他們希望我去死，希望我的孩子們去死，顯然這並不是一件讓人愉快的事情。我們必須承認事實且接受批評，但也不需要深陷於不對的事情當中。」47歲的波特去年9月接掌切爾西兵符，不過在過去14場比賽中只贏下2場比賽，成為球迷抨擊他的理由。

切爾西上回贏球已經是1月15日在主場1比0擊敗水晶宮，此後各項戰線節節敗退，聯賽盃以及足總盃都遭到曼城淘汰，歐冠聯賽16強首回合以0比1輸給德甲球隊多特蒙德，上場聯賽更是不敵吊車尾的南安普敦，部分球迷已經開始不耐煩，希望球隊能夠撤換波特的職務。

波特表示球迷有自己權利發表意見，但他也提到自己不會因為這些批評而灰心喪志，「我了解球迷們的感受，但我很感謝過去這三、四個月的經歷，看到許多對我的批評，這也是一個強大的挑戰。」根據《ESPN》記者James Olley報導，切爾西球團已經聯繫相關部門，正努力追查發送死亡威脅的不理性球迷。