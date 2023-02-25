台南水情最吃緊，台南市長黃偉哲與行政院副院長鄭文燦咬耳朵求助。（程炳璋攝）

曾文水庫25日蓄水量僅23.7％，壩頭出現大面積的泥土。（程炳璋攝）

南臺灣去年逢30年降雨量新低，台南市水情3月亮橙燈，行政院副院長鄭文燦25日視察曾文水庫，說明將以調度、備援、節水、多元供水及水庫整備5策略應變，強調明年底曾文與南化水庫之間的聯通管線通水，將可大幅紓解南台灣水荒。

南臺灣距上次降雨200毫米以上，已是500多天以前的事情，近30年降雨量創新低，提供大台南民生用水的南化水庫水量，比3年前百年大旱還少300萬噸，是今年水荒災情中，最需關注的水庫。

水利署長賴建信表示，極端氣候頻仍，旱澇愈發分明，水利署去年8月首次在豐水期就預作調配，以強化區域調度、增鑿抗旱水井與提升淨水廠處理能力作為防災抗旱策略，加上今年一期稻作休耕為曾文與烏山頭水庫省下1.9億噸的水量，台南總水庫現有儲水較3年前百年大旱時同期還多出3000萬噸可作調配，除提供台南還可北供嘉義。

南水局表示，台南水情全台最糟，水資源調度主要以多輸出曾文與烏山頭水庫水源，以節省南化水庫儲水。台南市水利局長韓榮華表示，今年以南化水庫水量最吃緊，目標是撐到5月底，等帶梅雨季到來。

嘉義縣長翁章梁表示，台灣用水需要整體掌握檢討，留住珍貴水源，別浪費流向大海。

台南市長黃偉哲表示，台南市去年底提前啟動節水措施，南化水庫壩頂每年豐水期溢流掉8000多萬噸水，約等於1座水庫，未來與曾文水庫之間聯通管線通水，可將會溢流的水輸送到曾文儲存，避免浪費水源。

鄭文燦以在桃園執政8年，曾遇過2次大規模停灌休耕的經驗表示對南部各縣市長心情感同身受，行政院3月1日將成立中央災害應變中心，並調整南部各縣市水情燈號，將以調度、備援、節水、多元供水及水庫整備5項策略應對。這段時間將以河川水、地下水方式支援春耕雜作。

鄭文燦表示，水情橙燈是採取減量供水，尚未達到分區供水，希望供水可以延長度過5月梅雨季節，甚至到達6、7月的颱風季節。