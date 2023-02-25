高雄鋼鐵人隊對戰街口攻城獅隊，吸引滿場約8千名球迷進場觀賽。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

返台加入P. LEAGUE＋的前NBA台裔球星林書豪，25日隨高雄鋼鐵人隊首度造訪新竹挑戰街口攻城獅隊，吸引滿場約8千名球迷進場觀賽，縣府特別邀請30位學童入場觀賽，學習球員場上無所畏懼和永不放棄的精神。攻城獅安西教練、縣長楊文科歡迎大家參與4月的新竹全中運，一起為來自全國的運動員加油！

楊文科指出，新竹街口攻城獅球隊成立後，帶動新竹的運動風氣，新竹縣人口不斷成長，結構年輕、有活力，運動人口更是越來越多，因此縣府積極盤點縣內運動場館和設施，投入經費和人力努力完善運動休閒空間，讓運動融入生活，打造新竹縣成為幸福健康的宜居城市。

前NBA台裔球星林書豪返台加入高雄鋼鐵人隊，今天首次造訪新竹縣體育館挑戰攻城獅隊，林書豪靠著自身努力，不輕言放棄，在美國NBA打出好成績，創造林來瘋，而主場攻城獅隊球員同樣秉持無所畏懼、永不放棄精神，也打造新竹紫色風潮。

縣府教育局特別邀請縣內學校球隊或體育社團相關的30位學童入場觀賽，學習雙方球員的奮戰不懈！

教育局說明，112年全中運IN新竹縣，將於4月22日至27日登場，超過2萬名全國各地選手齊聚新竹縣揮汗競技，共有田徑、游泳、跆拳道等20項必辦項目，以及滑輪溜冰1項選辦項目，希望選手們都能盡情發揮，展現辛苦訓練的成果，也邀請鄉親們一起來幫選手打氣加油。