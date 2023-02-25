中華隊這次在世界棒球經典賽預賽與古巴同隊，「紅色閃電」陣中有3位日職投手，效力西武獅的台灣好手吳念庭對這3人並不陌生，他坦言這3投不好突破，笑著說：「在他們上來前就要把分數打下來。」

生涯首次穿上國家隊戰袍，吳念庭前幾場還在尋找跟球節奏，直到前一場與統一獅的比賽才有安打出現，打擊教練彭政閔也持續給予協助，「他比較晚加入，也有一直在了解他的狀況，雖然進度比較慢一點，但他很積極在尋找感覺，這幾場也讓他多出賽，累積更多打席，讓感覺恢復得更好。」

吳念庭也說，要利用最後這3場自辦熱身賽把狀況拉上來，不過首次來到新莊棒球場比賽的他除了要適應場地外，這幾天北部氣溫降低，跟前幾天在斗六集訓時有落差，「新莊滿冷的，跟日本的感覺差不多。」

今天中午古巴隊先到新莊練球，吳念庭對古巴隊上3位日職投手並不陌生，他指出，軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）控球很好，「看到他上來就差不多準備要下班了，但他也是有狀況不好的時候，之前有打過3、4次，打不好，但還是有機會突破。」

至於中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）及羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），吳念庭分析2人球速都很快，也有在交流賽碰過羅德里奎茲，要在他們上來前就要把分數打下來。