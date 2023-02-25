知名茶藝生活風格家「小慢Tea Experience」主理人謝小曼說明策展理念。(林欣儀攝)

由鉅建設董事長林嘉琪說，不能做「逆天時」的事情，今年將暫緩進場。(林欣儀攝)

受大環境及政府打房等因素影響，2023年房市較前幾年低迷，去年3月推出「由鉅惟上」建案的由鉅建設，董事長林嘉琪說，不能做「逆天時」的事情，今年將暫緩進場，並透過辦展等方式盼方想空間場域，即日起在「由鉅惟上技研所」舉辦「日本生活器物展」，盼讓藝術融入生活。

這場「日本生活器物展」即日起至3月2日在「由鉅惟上技研所」舉辦，由空間大師陳瑞憲與知名茶藝生活風格家「小慢Tea Experience」主理人謝小曼聯手策畫，開放民眾預約參觀，參展的6位日本工藝大師也出席美學對談講座，分享他們的創作與生活美感。

謝小曼表示，這場展覽不僅是空間美學與日式工藝的極致對話，更是由鉅與藝術名家在美學理念上的「藝」拍即合，透過空間看見由鉅的文化思考，讓探索器物的過程，成為獨到的美學體驗。

林嘉琪則說，生活與美學有著很大關係，目前「由鉅惟上」銷售已達8成多，她透過空間分享的方式辦展，盼讓不是買房的人也能走進來，開啟對生活美學的想法，這場「日本生活器物展」是第一場，未來考慮再嘗試舉辦其他藝文活動，盼架構起一個平台，用展覽經營對生活美學有期待的人。

而對於2023年市場走向，林嘉琪也強調，台灣受到低出生率、大環境與政府打房等諸多不利因素影響，市況變化相當快，在市況不佳的時候，不要做「逆天時」的事情，希望固守本質，在混沌的房市中沉潛。