林書豪25日在比賽還剩2分37秒，漂亮投進大號三分球，除了讓自己得分突破30大關，更幫高雄17直播鋼鐵人領先幅度來到15分，賽後問到豪哥這一球是否讓他聯想起當年面對暴龍投進的絕殺三分球，林書豪連忙否認，「我沒聯想到那一球，畢竟那球是真正的絕殺！」

「今天那個時候我只是想要拉長進攻時間，且努力控制好節奏，才在進攻時間快結束同時投進那個三分球，」林書豪說，「這就像我10歲在家裡後院，跟哥哥、弟弟一起打球與一起倒數計時的感覺，畢竟我來這裡打球，就是想要找回打球熱情的感覺。」

今天在8000名新竹球迷面前打球，這是林書豪返台打球後，首次面對這麼多的客場觀眾包圍，「我想這裡的氛圍很好，甚至會有人跟我說垃圾話，真的很好玩，也很好笑。」

「不過我還是想要先說今天我們教練團調整速度很快，這必須給予肯定或稱讚，我們在防守和進攻上，也都有著進步，」林書豪說，「此外，我也想稱讚呂政儒的表現，他雖然沒有得分，可是他的場上正負值是正17，代表他犧牲個人數據，替我們做到更多東西。」

就算今天都拿下本季新高32分，可是林書豪似乎還不滿意自己表現，「我必須要對自己更有耐心，我總是很快就想要看到結果，這只是我來台灣打的第3場，我必須繼續提醒自己慢慢來，提醒自己努力控制好節奏。」