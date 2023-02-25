安溥3月4日將在高雄巨蛋舉辦「潮水箴言」演唱會，豈料今（25）日她透過聯成娛樂臉書宣布高雄演唱會緊急延期。主辦單位透過聲明表示，2／24(週五)安溥因不明原因肩頸至全手劇烈疼痛，於當日緊急安排住院檢查。

她目前醫院診斷結果為頸椎椎間盤突出並壓迫神經，出現疼痛且手部無法自主活動等現象，經醫生強烈建議需立即進行後續醫療安排，我們在以慎重而同樣遺憾的各項評估確認後於是公告安溥潮水箴言演唱會高雄場延期舉辦，「潮水箴言演唱會籌辦已久，安溥與大家高雄之約，初心不變。目前正與高雄巨蛋協商新的檔期日期，待新場次演出日期確定後將會在聯成娛樂社群平台公告。」

安溥與團隊感謝所有一同創造潮水箴言演唱會的工作人員、硬體單位及協助宣傳高雄場之節目單位，深深感謝所有參與潮水箴言的歌迷朋友們，待安溥順利康復能重新運作工作後，我們期待終能㩦手在高雄巨蛋迎接彼此最好的時光。

主辦單位宣布退票措施，包括聽眾若無退票需求，新場次公告後仍可以照原票券入座。聽眾中需要退票者，即日起至3月31日開放全額退票。退票流程請洽KKTIX，「謝謝各界大家的每種體諒與包容，我們也對造成的可能不便致上真誠的歉意。謝謝大家。」