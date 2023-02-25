嘉義縣長翁章梁（右二）陪同行政院副院長鄭文燦視察曾文水庫。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義水情吃緊，縣長翁章梁（右）陪同行政院副院長鄭文燦視察曾文水庫。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

行政院副院長鄭文燦今天視察曾文水庫，了解南部水情吃緊現況，嘉義縣長翁章梁表示，配合中央政策，3月1日起嘉義地區夜間22時至隔日6時將減壓供水；科學園區、工業區、科技產業園區自主節水7％；停供國營事業及行政機關非必要用水。

翁章梁還說，嘉義地區水情嚴峻，已要求縣府水利處及相關單位加強抗旱應變，感謝中央及早監控水情，部署防旱措施，接下來將全力配合中央節水政策，縣府會持續監控水情，適當節水調度，確保供水穩定，努力降低乾旱造成的影響，呼籲鄉親節約用水，讓水資源發揮最大效用。