為因應國家再生能源政策發展，興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地，載運水下基礎大型船舶進出港區時，艉浪常沖入茄萣大排內，影響從事漁業活動之船筏，高雄市興達港舢筏協會反映，會影響該會漁民之船隻航行及停泊安全，高雄市政府海洋局於2月中旬完成設置擋浪提，總長約78公尺，以減少波浪沖擊，保障守護漁民、漁船作業安全。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，高雄市興達漁港天候條件佳、潮差小，水域面積約201公頃，既有港廓及碼頭設施完備，碼頭長度合計5420公尺，碼頭後線腹地廣闊，可塑性高，港埠屬性經中央評估適合發展海洋關聯性產業使用，開發為海洋科技產業創新專區；因應經濟部能源局再生能源發展政策，興達漁港港區引進離岸風電水下基礎廠房，打造離岸風電水下基礎生產基地，增進國家綠能產業發展。

鑒於興達漁港迎接新興產業進駐，為能兼顧既有漁業活動船隻航行安全，高雄市興達港舢筏協會反映，位處於興達漁港內之茄萣大排出海口，港內大型船舶進出航道時，艉浪常沖入茄萣大排內，影響該會漁民之船隻航行及停泊安全，今加入推進動力更大之載運大型離岸風電水下基礎作業船舶於港內航行，勢必造成更猛烈艉浪衝擊於大排從事漁業活動之船筏，導致船隻航行及停靠安全造成威脅，應於茄萣大排入港處設置擋浪設施，以減少波浪沖擊，此節獲經濟部能源局支持，挹注經費並委託海洋局辦理茄萣大排入港處擋浪堤工程，以保障在地漁民、漁船作業身命財產之安全。

海洋局指出，茄萣大排入港處擋浪堤工程於1去年9月動工，施工團隊歷經100天的努力，於今年2月中旬竣工，擋浪堤總長約78公尺，運用421顆消波塊堆砌而成，設置於茄萣大排入港處。該擋浪提為擋浪消波功能，非觀光用途，除維護工作需求，禁止所有人員進入，請民眾勿擅自進入本區域並禁止釣魚、游泳、散步等各類潛在風險行為，以免發生危險。

興達漁港廣納各領域產業進駐發展，孕育茂盛的產業風貌，除茄萣區重要之漁業產業經濟聚落，亦包含了海洋觀光遊憩區、修造船產業區、海巡署基地，今再增添前瞻基礎建設計畫的「高雄海洋科技產業創新專區」，熔多元產業於一爐，興達漁港為一具廣大包容力的港埠，高雄市政府與經濟部能源局攜手逐步推動興達漁港之再發展，賦予興達漁港之嶄新的未來，也為幸福高雄注入新的經濟動能。