To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN — Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023

在俄烏戰爭於2月24日屆滿一周年之際，拉脫維亞代表議員科爾斯（Rihards Kols）於23日在維也納舉行的歐洲安全與合作組織（OSCE，簡稱歐安）會議上表示，允許俄國代表參加會議是一種「恥辱」。他並以之前烏克蘭堅守蛇島戰士的髒話，現場飆罵俄羅斯代表團：「俄羅斯軍艦，滾蛋吧。」（Russian warshipgo f..k yourself）。

椅子上披了烏克蘭國旗的科爾斯於歐安會議上表示，自己沒辦法和俄羅斯的代表坐在同一個房間裡，尤其普丁在成千上萬的烏克蘭人被殺後，還表現得若無其事，認為歐安組織應該堅持自己的原則、價值觀和法規，而不是放任俄羅斯「這頭房間裡的大象」，照常出席國際活動。

科爾斯直言，俄羅斯投票吞併了獨立國家的領土，包含頓巴斯地區、刻松、扎波羅熱和盧甘斯克。如果有人問他誰是戰犯，那麼他會指著坐在房間後面的俄羅斯代表團。

科爾斯批評，會議讓該代表團出席簡直是種恥辱，但在座的人卻像什麼都沒發生一樣。科爾斯還引用戰爭初期、著名的堅守烏克蘭蛇島戰士名言，飆罵：「俄羅斯軍艦，滾蛋吧。」

主辦國奧地利對此回應，作為東道主，它有義務向所有歐安組織成員國的代表發放簽證，而烏克蘭和立陶宛代表則以抗議俄羅斯與會為由、拒絕出席。而俄羅斯代表團在會議上發言期間，在場也有不少國的代表集體退場。