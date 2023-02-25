隨著台灣邊境開放，桃園國際機場1月就已突破200萬人次的客流量，Uber乘車趟次也自去年10月至今年1月底期間已經成長超過30%，因此Uber攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步（接機）乘車選項、擴大「預約搭乘」功能營運城市，也推出「遊北亞享優惠」的乘車方案。現在只需點開 Uber App 、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車，1200元起包含1小時及50公里行程距離，之後每30分鐘額外酌收150元，若超出每30分鐘內里程限制，每公里另酌收20元。

Uber 擴大「預約搭乘」功能至基隆、台北、新北、桃園、新竹，並計畫擴增至全台 Uber 營運城市。（Uber 提供）

即日起至3月31日，國泰世華卡友使用Uber App叫車，並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，並輸入優惠序號「CUBFLYQ1」，可享8折優惠，單趟最高折抵240元車資。同步擴大「預約搭乘」功能至基隆、台北、新北、桃園、新竹，並且計畫擴增至全台Uber營運城市，讓更多乘客享受最早30天前可以預約叫車的便利。

另外Uber App也首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，3月5日前民眾搭乘Uber合作多元計程車隊派遣車輛到桃園國際機場下車，就能獲得限量東京及香港機場Uber App優惠序號，同期間使用指定東京及香港機場Uber App優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟Uber App叫車，即可獲得價值 100元Uber Cash點數，可使用於Uber或Uber Eats。