3月1日即將在大安森林公園開展的「2023台北杜鵑花季」，公園內的杜鵑花、繡球花已悄悄地繽紛綻放。（台北市工務局公園處提供／陳薏云台北傳真）

今天是二二八連假第一天，同時也是杜鵑花和玫瑰接續上場的季節，台北市工務局公園處推薦一個228連假時搭捷運就可以繼續追逐春天粉紅風潮的賞花秘境，3月1日即將在大安森林公園開展的「2023台北杜鵑花季」，公園內的杜鵑花、繡球花已悄悄地繽紛綻放，建議民眾不妨利用228假期規劃一趟城南輕旅行，走訪大安森林公園感受「花in台北」的魅力。

公園處長黃淑如表示，杜鵑為台北市的市花，每年3月在大安森林公園舉辦的杜鵑花季總能吸引大批人潮造訪，尤以公園內著名的杜鵑花心心展區，今年種植了2000盆紅繡球、藍繡球、紫繡球及妖精之瞳等四個品種的繡球花，繡球花盛開一片奼紫嫣紅，民眾早已迫不及待想先睹為快，所以繡球花區已提前於17日開放參觀。

而「2023台北杜鵑花季」雖展期為3月1日至31日，但其實大安森林公園內的杜鵑花已經陸續綻放，目前花苞都漸漸展露出花色，預計5日前後可達盛花期，新生南路、仁愛路、中華路等道路分隔島上的杜鵑盛花期預估約在3月中旬，民眾不妨趁228連假搶先一睹繡球花與杜鵑花同框的美景。

青年公園管理所主任王淑雅表示，公園處以「幸福約定」為主題發想，已在大安森林公園兒童小舞台、捷運2號出口、公園重要節點及出入口皆發揮巧思運用杜鵑為主角，搭配瑪格莉特、大理花、金魚草、薰衣草等各式草花加以妝點，營造粉嫩繽紛的氛圍，每個節點都值得細細品味。

今年跳脫以往平面的花卉，將台灣盆花的美與資材結合，用造園美學的手法呈現自然蜿蜒的步道及華麗花架拱門，搭配會隨風搖曳的金色香冠柏，將森林公園變成一座快閃花園，讓人彷彿置身於歐洲，現場除了常見的平戶杜鵑，同時展出如紅玫瑰般美艷的桃園1號、鮭魚粉色般浪漫的桃園2號、花色變化多端的皋月杜鵑等，花型、花色各異的杜鵑花爭奇鬥艷，令人目不暇給。

今年杜鵑花季期間特別與新北市農業局、台灣大學、大安森林公園之友基金會攜手合作推出萬金杜鵑快閃活動、無痕野餐日、城南文化導覽活動及多場杜鵑手作課程等精彩的系列活動，活動訊息將隨時公佈於公園新花漾FB，有興趣的民眾請隨時注意活動訊息。