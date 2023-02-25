網路論壇PTT張姓名人「陽明醫哥」曾在桃園1醫院任職，不過卻被發現與護理師出軌。張男稱是妻子冷暴力、情緒勒索，但法院認為這不能當出軌理由，判張男要賠償妻子40萬元，至於護理師則誤信張男已經離婚，不須賠償。

張男妻子提告，他和張男在2015年底結婚，護理師明知道張男已婚，卻與張男同居並發生性行為，嚴重侵害其配偶權，要求賠償120萬元。不過張男跟護理師稱，僅是一般社交關係肢體接觸，且護理師和張男交往之初，並不知道張男已婚，知道當下就分手了。張男也說，婚姻已有破綻，就算侵害配偶權，程度也尚屬輕微。

張男妻子說，自己曾帶小孩到醫院探視，護理師不可能不知道他已婚，此外張男還曾經在批踢踢論壇發表過文章，「自私如她，希望我離婚，而已經瘋狂的我，內心也是滿滿離婚的衝動」，因此護理師知道張男婚姻狀況。

但護理師說，曾和張男有短暫交往、同居，但確實不知道他已婚，當時張男還說，「離婚是真的離了啦」，更把配偶欄為空白的身分證反面照片給護理師看。因有Line對話內容，法院認為護理師說法並非無據，且正宮無法證明報警後，護理師仍與張男有往來。

張男抗辯，稱正宮情緒勒索及冷暴力，要脅不合理金額的扶養費才同意離婚，但法院認為，張男與妻子為配偶關係，兩人因相處或個性有磨合不睦，應尋求管道致力解決，而非任由家庭生活破裂失和，並以此作為合理化婚外情出軌之藉口，因此張男辯解並不可採用。法院考量正宮任職航空業，張男職業為醫師，判張男賠償40萬元。