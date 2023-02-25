香港名媛蔡天鳳昨（24）日傳出慘遭殺害肢解，甚至有部分屍塊遭到烹煮，目前警方將兇嫌指向前夫一家人，初判動機可能是為爭奪她名下價值近4億台幣的資產，不過，有網友納悶，殺人凶手並無遺產繼承權，為何還要痛下毒手，知名律師巴毛直言：「每個作奸犯科的人，都覺得可以瞞天過海」。

巴毛律師今日下午在臉書發文表示，看了蔡天鳳的案件後受到不小驚嚇，「殺人就算了還煮成湯，對象還是你孫子的媽媽」，有人因此好奇，「這樣殺人還可以拿到遺產嗎？」巴毛律師指出，由於蔡天鳳和前夫已離婚，所以前夫、前公婆根本無權分產，而假使根據台灣的《民法》規定，若故意致被繼承人於死，也一樣會喪失繼承權。

若殺人凶手真的是前夫一家人，明知會喪失繼承權，究竟為何要痛下毒手？巴毛律師直說，「殺人的人都不會預設自己被發現啊，每個作奸犯科的人都覺得可以瞞天過海」，她推測，兇嫌本來應該是計畫讓蔡天鳳跟前夫生的小孩繼承遺產，再以小孩年紀尚幼為理由，讓前夫跟公婆實際運用這筆龐大的財產。

巴毛律師感嘆，看了蔡天鳳的案件後，再對比自己最近承辦的案件，覺得真的沒有「人性本善」，有的人天生就是沒人性，「為了錢，甚至沒有多少錢，什麼事情都幹得出來」。