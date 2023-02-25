中華隊25日與樂天桃猿進行熱身賽，中華隊打擊教練同時也是桃猿總教練的曾豪駒賽前好忙，不只要協助中華隊打者調整狀態，也緊盯母隊打者練習情況，他笑著說：「很久沒看（母隊）了，讓我看一下嘛！」

曾豪駒現在以中華隊認為為主，但國家隊休息日時，他也會抽空從斗六到嘉義縣去看母隊春訓，今天則是中華隊首次在熱身賽與桃猿交手，曾豪駒也把握機會指導子弟兵。

「其實都是一樣，都是想要為了球員好。」曾豪駒認為，雖然穿著中華隊衣服指導桃猿隊，但心情都是一樣的，希望球員能拿出想贏的心去面對今晚的比賽。

雖然今年春訓多半時間都不在，但他並不擔心，「教練團都知道訓練流程，不會擔心。」日前桃猿隊赴石垣島與羅德隊進行2場交流賽，曾豪駒也都有掌握球員狀況，看到年輕球員呈現出來的企圖心急態度，尤其新秀捕手宋嘉翔近期表現不俗，「他對比賽掌握度都有提升，希望身體素質可以再提升，現在還有些單薄了。」