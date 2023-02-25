53歲鄭姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到神明頭上，2月5日時，他用繩索套住鐵片，並在鐵片上黏膠水，不料當場被周姓廟方人員發現，隨即報案將其逮捕。因鄭男坦承犯案，桃園地檢署依竊盜未遂罪提起公訴。

檢方調查，鄭男有多項毒品、竊盜前科，去年12月才因偷機車被逮，今年2月又在桃園市八德區和平路一間土地公廟，以繩子綁住鐵片，再把膠水黏在鐵片上，想要藉此黏走香油錢。廟方人員發現有鬼，當場抓包報警。當時桃檢考量他是慣犯，聲押獲准，檢方近日依竊盜未遂罪起訴，目前還收押中。