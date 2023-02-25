桃園市長張善政業界出身，重視各局處績效成果，但他揚棄前台北市長柯文哲備受爭議的「KPI（關鍵績效指標）」，導入在Google任職時接觸的「OKR（目標與關鍵結果）」，重視關鍵成果，不再只是冷冰冰的數字，希望能藉此打造「新桃園模式」。

「政府施政應該要回歸原始，不應該被管理學上的KPI牽著走！」局處長透露，張善政上任後密集後各局處開會，訂定關鍵的成果指標，張善政認為，管理階層若長期只看重數字管理，員工為了達成上位者的數字管理標準，容易淪為「上有政策、下有對策」的窘境，因此導入OKR（Objectives and Key Results），改為清楚「設定目標」並預期產出什麼「關鍵成果」，成果可以是數字、也可以是狀態描述，不像KPI都是冷冰冰的數字。

副市長蘇俊賓進一步解釋，沒有目標的KPI管理只是創造疊床架屋的指標，淪為「KPI控」，現在則重視成果，他舉例，市府辦了很多小時的青年職訓課程、很多場的就業媒合，但最重要的應該是失業率和薪資品質有無提升。

蘇俊賓也舉另一個例子，過去總說蓋了多少公園和活動中心，但關鍵在市民有沒有享受到建設，重點在使用率，否則現在一堆蚊子館，就是過程指標跟成效指標沒有關聯的產物，要將結果和過程結合，不要淪為每天看數據的無頭蒼蠅。

「我們三個都來自企業界，一拍即合！」蘇俊賓說，市長張善政、副市長王明鉅和他都深知，企業每一分錢都要花在刀口上，沒有成效就沒有存在價值，因此都緊抓核心政策，上任後密集召開局務會議，討論施政亮點，接下來會以跨局處主題如校園反毒、節能減碳等，希望讓桃園脫胎換骨，打造出一套與以往不同的「新桃園模式」。