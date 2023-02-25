高教難題怎麼解？ 沈富雄：首要為大學減數、私校退場

台灣大學校友會文化基金會與比較教育協會今(25)日舉行首場「2023高等教育改革論壇」，與台大前校長陳維昭身為大學同班同學的名嘴沈富雄，也受邀出席一同點評高教議題。針對大學陷入招生困境，沈富雄快人快語提出9大建議，包含大學快速減數、私立大學退場。即想解決高教困境，唯有先針對大學數量展開「瘦身」，才有機會找到一線生機。

針對當前高教難題，沈富雄提出9點預測與建議，包含：(一)大學快速減數；(二)私立大學退場；(三)大學容量減為應考生的7成；(四)知易行難，多數人淪為工蟻、工蜂；(五)大學課程大幅調整，可由AI學習者刪減或改為技職教育；(六)技職教育畢業持有證照者的所得，應優於大學畢業的後半段生；(七)每年畢業的一流人才去美、中兩大國留學，而且一去不回；(八)台灣科研人才由華、印裔的二流人才填補；(九)台灣仍為宜居的好國家，但失去成為偉大國家的潛能。

沈富雄直言，其他產業面臨危機，大多是自己想辦法解決，「高教產業多可恥、自私、殘酷，叫老師去找學生來交學費」，也就是不少學校都要老師承擔招生壓力。

沈富雄認為，私立大學變成考試不行的學生，繳了很多的錢，卻念了沒有用的學校，這已經是根深蒂固，而學校招生人數如果比學生人數要多的話，第一要退場的就是私立學校。