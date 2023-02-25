企排18年25日第二戰由桃園台灣產險對上屏東台電，本週為桃園台灣產險主場周，屏東台電距離例行賽冠軍僅剩2場勝場，然而主場隊伍桃園台灣產險卻不輕易妥協，與屏東台電激戰五局，最後桃園台灣產險以25比23、25比20、14比25、23比25及15比13中斷屏東台電12連勝，成為本季第二支「斷電」隊伍。

首局雙方戰況膠著難分難解，一路戰至23比23平手，雙方不斷扣殺對手防線，彷彿一場你一拳我一拳的肉搏戰，令在場觀眾驚呼連連，關鍵時刻桃園台灣產險李尼希米以一記四號位的強扣打出破口，幫助桃園台灣產險拿下第一局。

第二局屏東台電靠著戴儒謙精彩舉球給林宜暉先馳得點，而桃園台灣產險林錦龍也不甘示弱的還以顏色，打出一記漂亮的touch out持續緊咬比分，局中桃園台灣產險曾祥銘和陳政錡跳出來重扣取分，讓桃園台灣產險取得4分領先，屏東台電的士氣彷彿被桃園台灣產險猛烈的攻勢澆熄，最終桃園台灣產險率先聽牌。

第三局屏東台電一掃陰霾，由前排蔡沛彰帶動加強防守強度，連續兩波攔網得分提振士氣，同隊詹旻翰也跟上這波攻勢，攔網吊球樣樣來，助屏東台電取得5分領先優勢，雖然桃園台灣產險李權紘擔任「板凳暴徒」連續扣殺取分，但仍無法拉近分差，第三局由屏東台電拿下。

第四局桃園台灣產險展現出堅韌的態度，持續緊咬比分不被拉開，雙方再度陷入拉鋸戰，局中雙方上演防守大戰！兩隊不斷攔網得分互不相讓，關鍵時刻林宜暉以一記三號位直線重扣將戰局拖入關鍵第五局。

關鍵第五局雙方延續前四局的膠著戰況，一路戰到13比13，最後屏東台電關鍵失誤，桃園台灣產險主場歡聲雷動，因為桃園台灣產險終於笑納勝利。