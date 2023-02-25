農委會公告去年3月1日前已輸入或飼養比特犬者，應於今年2月28日前向所在地主管機關登記備查，始得繼續飼養；高雄市動保處提醒飼主，若尚未替比特犬植入晶片及完成寵物登記者，應儘速於2月28日前完成登記，才能合法飼養比特犬，否則可處新台幣5萬至25萬元罰鍰，並得沒入該犬隻。

高雄市動保處表示，已完成登記之比特犬，當飼主、飼養地點變更、犬隻遺失或死亡時，應辦理變更登記。尤其比特犬需進行轉讓時，以有飼養比特犬經驗之飼主為限，若無飼養比特犬經驗，則不得飼養比特犬。

動保處處長葉坤松表示，依農委會公告規定比特犬不得繁殖，故除比特犬因生理健康因素，經獸醫師診斷不適於施予絕育手術之情形外，皆應進行絕育手術，不得申報免絕育，請飼主盡速為自家比特犬進行絕育，違者可處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

葉坤松更提醒比特犬出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引及配戴不影響散熱之透氣口罩，違者依動物保護法規定處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

動保處指出，近年來遭比特犬攻擊之新聞事件層出不窮，農委會公告將比特犬指定為禁止飼養或輸入之動物，期以源頭管理降低比特犬飼養量，減少遭比特犬攻擊事件之發生。