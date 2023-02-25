行政院副院長鄭文燦25日視察曾文水庫，對國民黨批評3缺內閣與提出美國在蔡英文總統主政下，不信任副總統賴清德的「疑賴論」，鄭文燦回應，3缺問題都可解決，正、副總統的兩岸政策立場一致，賴清德值得信賴，也會得到更多支持。

鄭文燦到曾文水庫視察水情，外界提問國民黨批評陳建仁籌組的行政院團隊是缺蛋、缺藥與缺水的3缺內閣。鄭文燦回應，缺蛋問題會以專案進口、加工蛋調節釋出與產地增產3方面並進，台灣已緊急從澳洲進口500萬顆蛋，且還在擴大進口，按農委會計畫，3月底可緩解。

鄭文燦希望透過編列特別預算提升台灣養禽場設備，改成密閉式、水廉式的環控禽場，能夠度過太冷或太熱的氣候，提升自給自足率。

對於缺藥問題，鄭文燦表示，衛生福利部已著手規畫提高健保給付、專案協調藥廠增加生產，及同級品藥進口等方式，基層診所跟社區藥局應很快就能得到藥品。水荒問題中央已經超前部署，提早準備。

在野黨曾提出美國在蔡英文主政下，不信任賴清德的「疑賴論」，鄭文燦回應，總統、副總統的2岸政策的立場一致，蔡英文的4個堅持就是最大原則。他認為賴清德擔任黨主席後，已多次提到與蔡英文路線一致，認為賴清德可以信賴，也會得到更多支持。