228連假四天即將登場，Global Mall祭出「好饗樂限時特企」活動，加碼推「多重好康」回饋、「饗食必玩」超激優惠、「好拍同樂」異國風打卡點，更特別祭三大「限時多重好康」，包括天天撒購物金、消費滿額享點數2倍送、電影票以及點數放大兌100點可兌換100元等，全台八店再推「饗食必玩優惠」集結近200家餐飲美食、娛樂體驗品牌推買一送一、第二套半價或7折起，還加碼銅板價享炙燒雞腿串、奶茶。

Global Mall新北中和「韓國美食展」，Binggrae牛奶與TinyTAN合作推出全新包裝，多種口味一次蒐集。（Global Mall提供）

另外Global Mall也為了滿足民眾出國渴望感，特別規劃好拍同樂「異國風打卡點」，跟著環球一起暢遊日本、韓國、泰國，新北中和推出三大展，包括以櫻花季為主題打造「櫻綻風車祭」，擬真櫻花造景搭配風車迎風轉動，彷彿置身在日本，還有「巨型鱷魚玩具扭蛋機」就像一秒來到探險動物園，此外備受歡迎的「韓國美食展」，上千品項韓國道地小吃、零食通通一次蒐羅，而新左營車站則推「泰想念。泰國美食展」集結在地零嘴、伴手禮等，銅板價即可回味泰國美味，各店還規劃多元親子活動，天天放電趣，民眾可趁連假享食、暢玩及超值購物。

Global Mall板橋車站Pizza Hut EXPRESS推3月13日前憑板橋車站消費發票點套餐、第二套享5折。（Global Mall提供）

即日至28日Global Mall新北中和推會員單筆消費滿1000元享限量點數2倍送、扣100點可兌100元限量電子商品禮券；桃園A8於連假期間天天送購物金，28日前會員可免費兌換限量50元電子商品禮券，於指定衣住類品牌消費滿300元即可抵用，另當日於館內累計消費滿3000元贈100元電子商品禮券；林口A9為指定餐飲櫃位當日累計消費滿1000元贈50元。屏東市則推出2月28日前會員於衣類指定品牌當日累計消費滿5000元，可兌限量國賓影城電影票乙張、扣200點可換100元衣類電子商品禮券。