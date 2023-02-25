京站時尚廣場春裝上市就在3月2日到4月5日前登場，而且趁著天氣逐漸回暖之際，更與大豐環保合作特別企劃《永續新生活-美好回憶我都收》，Q卡友在指定環保陳列點拍照上傳FB或IG標註#zerozero京永續即贈限量100份的再生系列商品組。另指定卡友在活動期間會收到響應綠色環保議題規劃的「種子卡」明信片，掃QR code即可詳全館活動，4月5日後即可將明信片撕碎種入泥土，即可種植發芽，期間持本人行動Q卡即可兌換innisfree精美贈禮。

京站也將於3月4日到5日舉行《春食趣 綠色野餐日》，3月5日限定corgyro柯基倚肉的希臘烤肉捲，155元。（京站提供）

京站也將於3月4日到5日舉行《春食趣 綠色野餐日》，將帶來開賣不到3小時即會完售的超夯餐車「Oh My God美式壽司」。（京站提供）

京站也將於3月4日到5日舉行《春食趣 綠色野餐日》，將帶來販賣超美味墨西哥捲餅的「J老爹行走的伙房」。（京站提供）

而京站也將於3月4日到5日舉行《春食趣 綠色野餐日》，以美食、環保、表演為主題，邀請多家知名排隊秒殺餐車快閃京站，同時還有與最專業的資源回收服務專家zero zero合作環保活動，下午3點到8點即有「J老爹行走的伙房」、「Oh My God美式壽司」等話題美食餐車快閃京站，使用環保餐具享有美食優惠，Q卡友還可免費租借每日限量200份LooPick環保餐具，而下午1點到5點還有完成任務即可抽I’ll be BAG再生潮黑環保袋活動。