前行政院發言人陳宗彥在台南市府任職期間，涉嫌接受酒店業者提供的性招待服務，他遭踢爆後火速請辭，引發各界熱議。對此，媒體人黃揚明今（25）日在節目《大新聞大爆卦》表示，陳建仁內閣的人事布局值得深思，當初推薦陳宗彥當行政院發言人的推手，根本就是埋了一個地雷在那邊。

對於陳內閣行政院發言人一職的安排，黃揚明非常疑惑，為什麼陳宗彥身為內政部次長，卻不是接任內政部長，儘管現任內政部長林右昌的政治性高，但去年在安排代理部長的時候，是由學者出身的政務次長花敬群接手，理論上應該是讓充滿政治色彩、又擔任過疫情指揮中心副指揮官的陳宗彥來代理。

黃揚明提到，據他聽到民進黨的內部消息，是已經有人知道陳宗彥可能會出事，所以不能讓陳上位，因為相較行政院發言人，內政部長出問題對整個內閣團隊傷害更大，但如果對這個說法深入思考，就會發現裡面有貓膩。一定要好好問問，當初是誰推薦陳宗彥擔任行政院發言人的。

他進一步分析，行政院發言人是一個隨時可以離開，都不會影響到政務的職位，就像前發言人丁怡銘出事，前行政院長蘇貞昌也不會受影響一樣；他認為，陳宗彥就是個針對民進黨主席賴清德的炸彈，有需要就馬上引爆。現在事態可以清楚看到，陳建仁今天就沒有受傷，流血的是賴清德。