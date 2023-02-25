警消出動7車18人前往搶救，歷時約40分鐘順利將火勢撲滅，幸無人員傷亡。(圖／民眾提供)

金門金沙地區洋山淨水廠附今(25)日下午發生火燒埔意外，現場濃煙沖天，加上強烈東北季風助長火勢，情況危急；消防局獲報後立即出動7輛消防車與18名警義消前往搶救，歷時約40分鐘順利將火勢撲滅，所幸僅1廢棄工寮遭大火吞噬，無人員傷亡。

消防局指出，今日下午4時43分接獲民眾報案，指稱位於金沙洋山淨水廠附近有雜草燃燒，濃煙四起，指揮中心立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計7車12人，義消6人前往搶救。警消趕抵現場時已有大面積雜草燃燒，加上東北季風猛烈，致火勢迅速蔓延，一間約8平方公尺的廢棄工寮已呈全面燃燒狀態，情況危急。

現場指揮官副大隊長董紀瑋立即指示所屬佈署4水線進行搶救，圍堵火勢蔓延，歷經約40分鐘搶救終於順利將火勢撲滅，整起火警燃燒雜草面積約為1600平方公尺，幸無人員傷亡。

消防局表示，由於近期時值東北季風強盛時期，加上天乾物燥，火勢蔓延迅速，此起火警所幸警消盡力搶救，方能有效侷限火勢影響範圍，呼籲民眾進行田野引火燃燒時務必完成申請程序，切勿隨意焚燒雜草，以減少災害事故發生。