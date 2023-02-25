香港28歲時裝界名媛蔡天鳳24日驚傳在大埔龍尾村遇害，遺體還被烹煮成2鍋肉湯，部分屍塊被放置在冰櫃，目前港警懷疑前夫一家人，因肖想她的鉅額財產而痛下殺手，震驚社會各界，為此，混血男星古天祥，除了發出黑白文表達哀悼之意，更透露自己住過同一間屋子，恐怖巧合令人不寒而慄。

古天祥2002年就踏入模特圈，這些年多接拍廣告、偶爾客串戲劇，2019年新婚的他準備搬進婚房時，在蔡天鳳遇害現場一共住過1年，古天祥對《香港01》表示，該屋子面積為500英尺(換算約14坪)、兩房兩廳，且屋內格局從未變過，自己就在廚房煮過東西，還和兇嫌停在同個位置，種種一切令他難以想像。

古天祥發黑白文，盼蔡天鳳早日安息。(圖/古天祥 IG)

此外，古天祥也透露，得知蔡天鳳命案後，夜晚惡夢連連，夢中竟變成兇嫌在支解頭顱，害自己睡著後又驚醒，今(25日)在IG限時動態發出30字黑白文：「好難想像我兩年前住過同一單位！真是好恐怖！希望死者早日安息」，並附上雙手合十的符號寫道。據悉，目前他只希望蔡天鳳能夠沉冤得雪，早日安息。