名模Bunny（左）與外模Natalia（中）、名模潘星妤演繹2023JAMEI CHEN服裝發表《Back to the Nature》。（鄧博仁攝）

名模潘星妤演繹2023JAMEI CHEN服裝發表《Back to the Nature》。（鄧博仁攝）

來自韓國參與多次JAMEI CHEN服裝發表，並參與這次走秀的名模Bunny秀後表示：「設計師陳季敏的設計，讓我感覺到對自然、環境的保護與尊重，穿著感覺起來很舒適、自在、輕鬆，跟以往又有不一樣的感受。」（鄧博仁攝）

外模Natalia 演繹2023JAMEI CHEN服裝發表《Back to the Nature》。（鄧博仁攝）

來自韓國參與多次JAMEI CHEN服裝發表，並參與這次走秀的名模Bunny秀後表示：「設計師陳季敏的設計，讓我感覺到對自然、環境的保護與尊重，穿著感覺起來很舒適、自在、輕鬆，跟以往又有不一樣的感受。」（鄧博仁攝）

外模Natalia 演繹2023JAMEI CHEN服裝發表《Back to the Nature》。（鄧博仁攝）

來自韓國參與多次JAMEI CHEN服裝發表，並參與這次走秀的名模Bunny秀後表示：「設計師陳季敏的設計，讓我感覺到對自然、環境的保護與尊重，穿著感覺起來很舒適、自在、輕鬆，跟以往又有不一樣的感受。」（鄧博仁攝）

名模潘星妤演繹2023JAMEI CHEN服裝發表《Back to the Nature》。（鄧博仁攝）

秀後設計師陳季敏（左）特地上前擁抱嘉賓徐莉玲，感謝當初品牌創立時的幫助，永遠記得這份恩情。（鄧博仁攝）

台灣設計師品牌 JAMEI CHEN 24日舉辦2023春夏 trunk show，展示最新一季時裝系列。除了模特兒示範之外，設計師陳季敏也於現場分享本次系列的創作靈感及美學觀點，希望讓每一位嘉賓深入了解品牌的風格之外，也能啟發日常生活中的時髦搭配。剛從土耳其、埃及旅行回台的陳季敏有感而發地表示：「這次旅途經過土耳其，剛好避開了地震，看到踏過的土壤受到摧殘非常難過，講珍惜當下可能有點八股，但我覺得更是要珍惜。旅行就是一場充滿未知與刺激的挑戰，為我儲存生活中的許多能量與記憶，並給於我許多創作上的靈感。」

2023年春夏系列，靈感來自於設計師陳季敏一趟夢寐以求的埃及旅行，她想營造乾淨與純粹的現代風格，不同以往的城市感，本次轉往更加自由淡雅的氛圍，透過設計呈現出無拘束、瀟灑的裝束，同時呼應疫情後消費者對於時尚需求的改變。 來自韓國參與多次JAMEI CHEN服裝發表，並參與這次走秀的名模Bunny秀後表示：「設計師陳季敏的設計，讓我感覺到對自然、環境的保護與尊重，穿著感覺起來很舒適、自在、輕鬆，跟以往又有不一樣的感受。」 JAMEI CHEN服裝設計從標誌性的都會風格開始，展示優雅而充滿個性的時裝，剪裁和結構化的輪廓散發自信和成熟的氣息。隨著整場秀的進行，系列演變為更加輕鬆的度假美學，展示從異國旅行中汲取的靈感，呈現了品牌更有趣和自由無拘束的一面。 服裝剪裁上，JAMEI CHEN 保留了身體與服裝之間的舒適空間，透過流暢的剪裁、簡潔的線條與輕盈材質來呈現服裝的高級感。

此外，2023春夏系列採用了許多棉麻、天然纖維等輕盈的材質，讓穿著者在行動之間感受到無比的舒適與自由度。設計師陳季敏表示：「女性從此不需要在舒適與美感之間做出取捨，服裝應該是要兩者兼具。」 立法委員高金素梅也特地撥空前往觀賞，秀後他表示「一走進這個空間，就感受到一股氣場，彷彿被帶到了埃及。包含音樂、整場秀的節奏、為嘉賓準備的果汁及點心，都讓我充分感受到品牌的用心。」 JAMEI CHEN 由設計師陳季敏於1987年創立，35年以來致力於當代、雋永的極簡風格。過去16年每場秀及產品開發，藝術總監郭英聲總是提供許多很棒的靈感與創意，在這場秀結束後，郭英聲也正式從JAMEI CHEN退休。JAMEI CHEN品牌除了對於材質與做工的高度堅持外，陳季敏與郭英聲一直希望傳遞「簡單就是美」，強調「生活回歸自然」。