民進黨主席賴清德 ，25日與蔡培慧到宮廟參拜。（廖志晃攝）

南投縣立委補選黃金周，民進黨主席賴清德25日起接連3天赴前線督軍，為立委候選人蔡培慧輔選。他說古代有花木蘭「代父從軍」是孝女；現代孝子是選戰對手林明溱「代子出征」選立委；而蔡培慧是南投的女兒，則是要為南投爭一口氣。

賴清德與蔡培慧到竹山鎮天心寶宮、靈德廟城隍廟及克明宮參拜時表示，他請神明作主，讓沒有顯赫家世背景的蔡培慧，能如願為家鄉做事，因為，這場選舉是公平正義的選擇，對手為的是個人家族的私利，蔡培慧為的是南投的發展。

賴清德表示，蔡培慧是鄉下孩子，半工半讀獲得台大博士學位，還在大學任教，921地震後，立即返回家鄉南投，並且在重建基金會擔任執行祕書，實際了解人民遭遇的困難，並且幫助解決；她投入立委補選，就是不忍家鄉10多年都沒有進步，希望改變南投。

竹山鎮長陳東睦表示，「呷果子要拜樹頭」，因此，他在關鍵時刻寫一封信給竹山鎮民，內容細數蔡培慧在行政院中辦執行長任內，不但成功解決竹山鎮外埔橋10幾年來，遇大雨淹大水的問題，也為長輩爭取到長照交通車，讓老人家往返據點更便利，是「竹山的貴人」，因此他站出來公開支持蔡培慧當選立委，為南投做事。

蔡培慧與立委羅美玲、邱泰源，晚間舉行醫療資源及長照問題座談會；蔡培慧強調她已協助彰化基督教醫院，在南投市找到擴建成400床醫院的用地。

蔡培慧表示，長照需要大量專業護理人員，因此，她爭取在暨南大學開辦護理系，並開設原住民專班，將來也會開設東南亞學生專班；她也允諾當選立委，會盡速爭取前瞻建設經費，達到南投縣「1國中學區1日照」目標，打造長照與民眾零距離的友善環境。